Concert Du vent dans les bronches à l’Ébénisterie L’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande, samedi 6 avril 2024.

Concert Du vent dans les bronches à l’Ébénisterie L’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Le calembour n’est pas innocent et trahit la personnalité des deux artistes, tiraillés entre humour et gravité, entre réalisme et fantaisie le vent dans les bronches, c’est la vie quand il s’inspire, la mort quand il s’exhale, c’est aussi la saine colère contre ceux qui empêchent le monde de tourner rond…

Les chansons laissent la part belle aux textes, mis en valeur par de riches arrangements aux sonorités rarement rencontrées dans ce registre hautbois et saxophone répondent aux voix, à l’accordéon et à la guitare, dans un climat où le burlesque se teinte de tendresse, où l’indignation est toujours présente derrière l’humour bonhomme, où la mélancolie un instant effleurée s’échappe dans un éclat de rire.

Chakib Cadi Tazi Chant, guitare, accordéon

Jean-Christophe Planès Chant, hautbois, hautbois baryton, saxophone ténor .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

L’Ébénisterie 8 rue Chanzy

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine lebenisterie33@gmail.com

