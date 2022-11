Concert « Du vent dans les branches » Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Isère

Drôme

Concert « Du vent dans les branches » Châteauneuf-sur-Isère, 4 décembre 2022, Châteauneuf-sur-Isère. Concert « Du vent dans les branches »

église Châteauneuf-sur-Isère Drôme

2022-12-04 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-04 19:00:00 19:00:00 Châteauneuf-sur-Isère

Drôme Châteauneuf-sur-Isère L’orchestre châteauneuvois accueillera ses 40 camarades de « La Rose des Vents » pour une aventure musicale (les suites de la mésaventure pluvieuse du 3 juillet 2022) +33 4 75 71 89 47 Châteauneuf-sur-Isère

