Concert du trompettiste Louis Laurain LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière, mercredi 10 avril 2024.

Concert du trompettiste Louis Laurain LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière Hautes-Pyrénées

Assister au concert de Louis Laurain, trompettiste reconnu vivant à Paris.

Son travail se situe aux frontières de la musique expérimentale, de l’électro-acoustique, du jazz, de la musique traditionnelle, des arts visuels et performatifs.

Tout en développant un langage original avec son instrument, il cherche, à travers des projets solos ou collaboratifs, une manière innovante et personnelle de jouer et de penser la musique.

Le concert sera suivi d’un buffet, merci de confirmer votre présence.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 19:30:00

fin : 2024-04-10

LABATUT-RIVIERE 20 rue de l’église

Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie g.tellier95@gmail.com

L’événement Concert du trompettiste Louis Laurain Labatut-Rivière a été mis à jour le 2024-04-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65