Concert du Trio Zerline / Place aux jeunes musiciens ! – Le Festival de Saintes Saintes, 17 juillet 2022, Saintes. Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames – auditorium

2022-07-17 16:30:00

EUR 15. Flûte, harpe et alto. Les musiciennes du trio Zerline jouent avec l'hétérogénéité du timbre et des modes de jeu de leurs instruments au sein d'une formation atypique. Un moment musical expressif et subtil aux couleurs saisissantes.

