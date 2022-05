Concert du Trio Zerline / Place aux jeunes musiciens ! – Le Festival de Saintes Abbaye-aux-Dames – auditorium Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Abbaye-aux-Dames – auditorium, le dimanche 17 juillet à 16:30

Un moment musical expressif et subtil aux couleurs saisissantes. Place aux jeunes musiciens ! Dubois Terzettino Bax Elegiac Trio Smit Trio Bruch Extraits des Acht Stücke opus 83 : V-Rumänische Melodie et VI-Nachtgesang Debussy Sonate pour flûte, alto et harpe Trio Zerline

15 €

Flûte, harpe et alto. Les musiciennes du trio Zerline jouent avec l’hétérogénéité du timbre et des modes de jeu de leurs instruments au sein d’une formation atypique. Abbaye-aux-Dames – auditorium Place de l’Abbaye saintes Saintes Charente-Maritime

2022-07-17T16:30:00 2022-07-17T17:30:00

