Nitting Moselle 10 EUR Le 23 juin 1959, pour l’enterrement de Boris Vian, le personnel des pompes funèbres est en grève. Boris a pu échapper aux pelletées de terre et filer en douce par la ruelle derrière l’église. Il promène son spectre dans les cinémas, les concerts, les théâtres, dans la rue.. Le trio a vu le spectre. Depuis, les musiciens se sont plongés avec jubilation dans le répertoire de Vian et glissés dans son costume qui sent encore la fumée des caveaux de jazz des années 50. Avec Sylvain Asselot, chant et guitare, Gaël Le Billan, piano, et Mathieu Loigerot, contrebasse. Concert dans le cadre du festival de Nitting, samedi 6 novembre 2021, à 20h30, à l’église. dernière mise à jour : 2021-10-12 par

