Nantes Jardin des Quatre Jeudis Loire-Atlantique, Nantes Concert du trio The DreamCatchers Jardin des Quatre Jeudis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Concert du trio The DreamCatchers Jardin des Quatre Jeudis, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Nantes. 2021-07-30

Horaire : 19:00 21:00

Gratuit : oui The DreamCatchers, ce sont trois ‘attrapeurs de rêves’ musicaux revisitant une popfolk souriante. Pourvotre plus grand plaisir, ils ont pris dans leurs filets à chansons un répertoire allant de Jain à Muse, de Queen à Portishead, en passant par Stromae et Tryo ! Jardin des Quatre Jeudis Passage des Tauzins Nantes Erdre Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin des Quatre Jeudis Ville Nantes lieuville Jardin des Quatre Jeudis Nantes