Concert du Trio Spilliaert Abbaye de Marbach, 18 septembre 2021, Vœgtlinshoffen.

Concert du Trio Spilliaert

Abbaye de Marbach, le samedi 18 septembre à 20:30

### Venez écouter ce trio violon-violoncelle-piano. Formé à Bruxelles, le **Trio Spilliaert** doit son nom et son inspiration première au peintre Léon Spilliaert. Il réunit le pianiste Gauvain de Morant, le violoniste Jean-Samuel Bez et le violoncelliste Guillaume Lagravière. Primé à de nombreuses occasions dans les compétitions internationales, 1er Prix au concours international Svirel (Slo), le trio remporte en 2018 le Prix de la ville de Lège-Cap Ferret au cours de l’Open Cap Ferret. Actif sur la scène belge et internationale, le Trio Spilliaert s’est produit dans le cadre des festivals Varga (France), Musicorum (Belgique), du Festival international en Poitou (France) ainsi qu’en ouverture des Festivals de Wallonie (2018 et 2019). Il est membre affilié à Chamber Music for Europe (résidence a la Chapelle de Boondael pour la saison 2018-2019) et à intégré à l’automne 2019 le réseau Dimore del Quartetto en Italie ainsi que les formations Proquartet à Paris, dans le cadre desquelles il a pu travailler avec les membres du Trio Wanderer. [https://youtu.be/OB_Zlk-gf-M](https://youtu.be/OB_Zlk-gf-M)

5€. Réservation en ligne. Port du masque et pass sanitaire obligatoire. Jauge limitée à 115 places, plateau au profit des artistes.

Abbaye de Marbach Lieu-dit Marbach, 68420 Obermorschwihr Vœgtlinshoffen Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T22:00:00