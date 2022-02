Concert du Trio Sedici La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Catégories d’évènement: Drôme

La Garde-Adhémar

Concert du Trio Sedici La Garde-Adhémar, 22 mai 2022, La Garde-Adhémar. Concert du Trio Sedici Salle Henri Girard Impasse du grand cellier La Garde-Adhémar

2022-05-22 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-22 20:00:00 20:00:00 Salle Henri Girard Impasse du grand cellier

La Garde-Adhémar Drôme La Garde-Adhémar L’association Musiques et Culture propose des concerts dans le village de La Garde-Adhémar. Le 22 mai à 18H00 dans la salle des fêtes Henri Girard, place au Trio Sedici au piano, violon et violoncelle. jychaze@gmail.com +33 4 75 04 41 38 https://musiquesetculture.jimdofree.com/ Salle Henri Girard Impasse du grand cellier La Garde-Adhémar

dernière mise à jour : 2021-11-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

Détails Catégories d’évènement: Drôme, La Garde-Adhémar Autres Lieu La Garde-Adhémar Adresse Salle Henri Girard Impasse du grand cellier Ville La Garde-Adhémar lieuville Salle Henri Girard Impasse du grand cellier La Garde-Adhémar Departement Drôme

La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-garde-adhemar/

Concert du Trio Sedici La Garde-Adhémar 2022-05-22 was last modified: by Concert du Trio Sedici La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar 22 mai 2022 Drôme La Garde-Adhémar

La Garde-Adhémar Drôme