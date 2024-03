Concert du Trio Respelida à Blaye Rue du Couvent des Minimes Blaye, dimanche 7 juillet 2024.

Les artistes du TRIO RESPELIDA, qui veut dire Renaissance en occitan, nous proposerons dans le cadre du festival AMBG, un concert autour de la musique médiévale et baroque ; avec la présence de Vincent Ier, le Prince d’Hélianthis.

Ce voyage nous emmènera dans l’Europe Musicale de Jaufré Rudel et de ses contemporains dans la citadelle de Blaye. Passant de la poésie aux pièces sur des instruments d’époque tels que le chalumeau, le luth, la flûte à bec et la guitare Renaissance, ces troubadours du XXIème siècle nous conteront l’histoire de cette période historique et musicale dont Blaye fut l’un des berceaux.

Au milieu de ce décor, ces trois spécialistes de musique ancienne, nous présenterons en tenue d'époque des compositeurs de l'Europe entière tels que Guillaume Dufay, Claudin de Serm

