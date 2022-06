Concert du TRIO PICA PAO Rigny-Ussé Rigny-Ussé Catégories d’évènement: 37420

2022-07-10 16:00:00 – 2022-07-10 19:00:00

Rigny-Ussé 37420 Rigny-Ussé 12 15 EUR Concert musique et chants brésiliens

avec le trio PICA PAO

Eugène VITTOT, guitare et chant

Marine BOUZAT, flûte

