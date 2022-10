Concert du trio Palmer (piano, violon et violoncelle) Castillonnès Castillonnès Catégories d’évènement: Castillonnès

Lot-et-Garonne L’association Arcades a invité le trio Palmer (piano, violon, violoncelle) pour un concert avec un programme composé du trio Dumky de Dvorak et du premier trio de Brahms.

Issus du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, ces trois musiciens passionnés (Alex Diep, Thomas Ravez et Thibault Maignan) partagent leurs sensibilités et leurs émotions en formant le Trio Palmer. Ils se font remarquer lors des concours internationaux de Melbourne, ProMusicis, FNAPEC et Weimar par leur jeu à la fois passionné et délicat. Leur répertoire s’étend de Joseph Haydn à la musique contemporaine en passant par les grands compositeurs romantiques allemands sans oublier la musique française à travers Maurice Ravel. L’association Arcades a invité le trio Palmer (piano, violon, violoncelle) pour un concert avec un programme composé du trio Dumky de Dvorak et du premier trio de Brahms. ©Arcades

