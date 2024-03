Concert du trio Neptune Musée national Jean-Jacques Henner Paris, samedi 18 mai 2024.

Concert du trio Neptune Concert du Trio Neptune en partenariat avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Samedi 18 mai, 19h30 Musée national Jean-Jacques Henner Gratuit sur réservation (dans la limite des places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T20:30:00+02:00

Avec :

Nakano Aï (violon)

Charles Gaugué (violoncelle)

Nadja Dornik (piano)

Programme :

Germaine TAILLEFERRE, Trio pour violon, violoncelle et piano (1918)

Clara SCHUMANN, Trio avec piano en sol mineur op. 17

Lili BOULANGER, D’un soir triste (1918)

Place limitée, réservation conseillée (le billet donne également accès à la visite du musée jusqu’à 21h45^)

Musée national Jean-Jacques Henner 43 avenue de Villiers 75017 Paris Paris 75017 Paris Île-de-France 01 47 63 42 73 http://www.musee-henner.fr [{« type »: « link », « value »: « https://henner–reverent-kalam-debc28.netlify.app/offers/concert-du-trio-neptune/booking »}] Situé dans le quartier de la plaine Monceau, l’hôtel particulier qui abrite aujourd’hui le musée consacré au peintre Jean-Jacques Henner (1829-1905) est à l’origine la demeure et l’atelier de Guillaume Dubufe (1853-1909). L’édifice est remarquable par ses décors et ses éléments architecturaux empruntés à différentes époques et civilisations. Les collections du musée retracent, de son Alsace natale à Paris où Jean-Jacques Henner a fait carrière, en passant par la Villa Médicis où il a séjourné après l’obtention du Grand prix de Rome de de peinture, l’itinéraire d’un artiste considéré au début du XXème siècle comme l’un des plus importants de son temps.

© Musée national Jean-Jacques Henner

©Trio Neptune