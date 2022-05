Concert du trio “Moonshine” Saint-Satur Saint-Satur Catégories d’évènement: Cher

Saint-Satur

Concert du trio “Moonshine” Saint-Satur, 26 mai 2022, Saint-Satur. Concert du trio “Moonshine” Saint-Satur

2022-05-26 – 2022-05-26

Saint-Satur Cher Saint-Satur Café de l’Union Prod’ vous propose un concert du trio de blues primaire et électrique “Moonshine”.

Possibilité d’assiette sur réservation. Concert du trio de blues “Moonshine” organisé par Café de l’Union Prod’. +33 6 63 22 76 34 Café de l’Union Prod’ vous propose un concert du trio de blues primaire et électrique “Moonshine”.

Possibilité d’assiette sur réservation. ©cafédel’union

Saint-Satur

dernière mise à jour : 2022-05-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Satur Autres Lieu Saint-Satur Adresse Ville Saint-Satur lieuville Saint-Satur Departement Cher

Saint-Satur Saint-Satur Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-satur/

Concert du trio “Moonshine” Saint-Satur 2022-05-26 was last modified: by Concert du trio “Moonshine” Saint-Satur Saint-Satur 26 mai 2022 cher Saint-Satur

Saint-Satur Cher