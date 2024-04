Concert du trio Meydelech, musique Yiddish Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz, mercredi 31 juillet 2024.

Concert du trio Meydelech, musique Yiddish Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Voyagez dans l’univers musical yiddish avec le trio Meydelech, dans le cadre du festival « Les Mercredis de Prigny » aux Moutiers-en-Retz.

Le trio Meydelech vous invite à plonger dans l’univers musical ashkénaze, entre chansons yiddish et klezmer. Le thème de cette soirée soirée des dames en yiddish.

Les mélodies de Noëmie Berz (piano), Lucile Bailly-Gourevitch (chant) et Tabea Popien (flûtes à bec) évoquent la vie quotidienne, des potins familiaux aux premiers jours d’école, mais aussi l’exil, la nostalgie et l’espoir. Préparez-vous à être transportés par des arrangements vocaux envoûtants et des rythmes de danse ! Meydelech vous fera vibrer dans une atmosphère chaleureuse et authentique.

Notez la date dans votre agenda pour ne pas manquer pas cette occasion unique de découvrir la richesse de la musique yiddish !

Nos conseils pour assister aux concerts des Mercredis de Prigny

apportez votre coussin pour être assis confortablement

arrivez en avance pour être bien placé (entrée dans la limite des places disponibles)

si vous venez en voiture, vous pouvez stationner sur les parkings rue des Lutins (prendre la rue entre l’office de tourisme et l’agence postale)

Informations pratiques

les concerts sont gratuits, mais une participation libre est demandée (prévoyez des espèces)

pas de réservation possible, premiers arrivés, premiers placés !

durant la restauration de la chapelle de Prigny, tous les concerts sont programmés à l’église Saint-Pierre sur la place de l’Eglise Madame aux Moutiers-en-Retz.

Le programme complet du festival Les Mercredis de Prigny est à retrouver ici !

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31 21:00:00

fin : 2024-07-31 21:00:00

Place de l’Eglise Madame Eglise Saint-Pierre

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire brosseau.roger@yahoo.fr

L’événement Concert du trio Meydelech, musique Yiddish Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2024-04-05 par eSPRIT Pays de la Loire