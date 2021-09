Romainville Auditorium du conservatoire de Romainville Romainville, Seine-Saint-Denis Concert du Trio Mel Bonis Auditorium du conservatoire de Romainville Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Concert du Trio Mel Bonis Auditorium du conservatoire de Romainville, 19 septembre 2021, Romainville. Concert du Trio Mel Bonis

Auditorium du conservatoire de Romainville, le dimanche 19 septembre à 11:00 Entrée libre

Concert du Trio Mel Bonis en hommage aux compositrices françaises Mel Bonis, Louise Farrenc & Lili Boulanger. Auditorium du conservatoire de Romainville 79 avenue du président Wilson 93230 Romainville Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Auditorium du conservatoire de Romainville Adresse 79 avenue du président Wilson 93230 Romainville Ville Romainville lieuville Auditorium du conservatoire de Romainville Romainville