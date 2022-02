Concert du Trio Maurice Lennon – Musique irlandaise La Tête des Trains,Tousson (77)

La Tête des Trains, Tousson (77), le samedi 5 février à 21:00

Concert du trio Maurice Lennon, Ciara Brennan, Chris Dawson.Maurice Lennon, fils du regretté Ben et neveu de Charlie Lennon, est un grand nom de la musique traditionnelle irlandaise, connu pour avoir fondé le groupe Stockton’s Wing et y avoir contribué pendant 30 ans. Il a composé beaucoup d’airs maintenant passés dans la tradition. Il est le premier a avoir été primé à 17 ans au concours senior “All Ireland Fleadh”, prévu pour les plus de 18 ans.Il est superbement complété par Ciara Brennan et Chris Dawson, multi-instrumentistes, qui apportent le chant et des sonorités variées. Réservation conseillée : http://latetedestrains.com/ondex.htm *source : événement [Concert du Trio Maurice Lennon – Musique irlandaise](https://agendatrad.org/e/35349) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

15 euros

avec Trio Maurice Lennon, Ciara Brennan, Chris Dawson La Tête des Trains,Tousson (77) 6, Rue de la Mairie La Tête des Trains, 77123 Tousson, France

