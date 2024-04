CONCERT DU TRIO MARSA La Caunette, samedi 6 juillet 2024.

CONCERT DU TRIO MARSA La Caunette Hérault

Le trio Marsa, composé de Sylvain Rabourdin au violon, Lina Belaïd au violoncelle et Wadie

Naim aux percussions, est un trio qui s’inspire de cultures de la Méditerranée. Ses trois membres étant nés des deux côtés de son rivage, en France et en Egypte, ils créent une musique sans frontières porteuse d’un souffle commun donné par cette mer éternelle.

Instrumentaux, chantés, leurs morceaux racontent le chemin commun que l’on peut emprunter de l’Occitanie jusqu’au monde arabe, en passant par les Balkans et la Grèce.

L’écrit et l’improvisé, les compositions et morceaux traditionnels se mêlent pour former

une musique libre et singulière.

Pour tous ces événements, il n’y aura pas de droit d’entrée, une participation libre sera sollicitée à la fin du spectacle (chapeau) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 19:00:00

fin : 2024-07-06

Place de la Carambelle

La Caunette 34210 Hérault Occitanie lametlier@lametlier.fr

