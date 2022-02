Concert du Trio Los Azulejos Azay-sur-Cher, 28 avril 2022, Azay-sur-Cher.

Concert du Trio Los Azulejos Azay-sur-Cher

2022-04-28 – 2022-04-28

Azay-sur-Cher Indre-et-Loire Azay-sur-Cher

13 EUR 13 Trio Los Azulejos : Amour, Duende, Envoûtement et Sorcellerie gitane… Création musicale originale arrangée par Laetitia Caro-Gourvenec pour trio guitare, marimba et chant, autour de l’Amour Sorcier, œuvre magnétique de Manuel de Falla. En reprenant la version de 1916 créée il y a un peu plus de 100 ans, le Trio Los Azulejos rend hommage au grand compositeur espagnol Manuel de Falla dans cette pièce d’une rare intensité et expressivité musicale. Associer Manuel de Falla et Federico Garcia Lorca est l’occasion d’évoquer leur Andalousie natale en sublimant la spécificité de cette culture. L’amitié inconditionnelle du compositeur et du poète-musicien a incité le trio à mettre en lumière l’univers artistique des deux créateurs.

Concert du Trio Los Azulejos à la Touline à Azay-sur-Cher. Chants et récits espagnols.

latouline37@gmail.com +33 2 47 50 43 84 http://latouline37.com/

Azay-sur-Cher

