Thouars 79100 EUR Constitué d’un bassoniste, Hector, d’un hautboïste, Arthur, et d’un violoniste, François-Xavier, ce trio partage depuis longtemps la passion de la musique. Une passion familiale qu’ils souhaitent transmettre au public à travers un répertoire éclectique allant de la musique baroque (Rameau, Haendel, Corelli) au jazz, en passant par Mozart ou Beethoven. Jouer dans un cadre bucolique, se lier à la nature, leur donne l’occasion de se rapprocher de leur territoire où ils aiment se ressourcer.

Ce concert est proposé dans le cadre du festival « Au fil du Thouet » programmé du 29 juin au 10 septembre.

Le trio Laguette vous propose une soirée autour de leur répertoire éclectique allant de la musique baroque au jazz en passant par Mozart ou Beethoven. Concert proposé dans le cadre du festival « Au fil du Thouet » programmé du 29 juin au 10 septembre. Sur réservation. +33 5 49 66 17 65

