Plouescat Plouescat Finistère, Plouescat Concert du Trio Kervarec- Le Bot- Dudognon Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: Finistère

Plouescat

Concert du Trio Kervarec- Le Bot- Dudognon Plouescat, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Plouescat. Concert du Trio Kervarec- Le Bot- Dudognon 2021-07-17 21:00:00 – 2021-07-17 22:30:00 Kerverniou Eglise

Plouescat Finistère Ce que raconte le trio Kervarec-Le Bot-Dudognon nous vient des relations singulières qu’entretiennent les Bretons et l’Au-Delà. L’Ankou n’est pas seulement un personnage de légende. Ce conducteur des morts dans l’au-delà apparaît toujours au XXIe siècle comme en attestent plusieurs témoins dignes de foi. Du passage entre la vie et l’au-delà, du chant des âmes au bal des trépassés.

Un seul adage : aujourd’hui c’est toi, demain ce sera moi. mibienkerne@gmail.com +33 7 68 98 99 82 Ce que raconte le trio Kervarec-Le Bot-Dudognon nous vient des relations singulières qu’entretiennent les Bretons et l’Au-Delà. L’Ankou n’est pas seulement un personnage de légende. Ce conducteur des morts dans l’au-delà apparaît toujours au XXIe siècle comme en attestent plusieurs témoins dignes de foi. Du passage entre la vie et l’au-delà, du chant des âmes au bal des trépassés.

Un seul adage : aujourd’hui c’est toi, demain ce sera moi. dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouescat Étiquettes évènement : Autres Lieu Plouescat Adresse Kerverniou Eglise Ville Plouescat lieuville 48.65765#-4.1737