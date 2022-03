Concert du Trio Kern à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Rendez-vous à 20h à l'Ecole de musique pour assister au concert du trio Kern. Au piano : Camille Goutines, violon : Laurie Bourgeois et saxophone : Nicolas Mizen. La première partie est assurée par les élèves de l'EMI de Villers-Cotterêts. Le concert est gratuit. La réservation est obligatoire auprès de l'EMI 03 23 96 52 30. Nombre de places limité. Accès selon les règles en vigueur au moment du concert.

ecoledemusique-intercommunale@retzenvalois.fr +33 3 23 96 52 30

