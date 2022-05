Concert du Trio Karénine

Concert du Trio Karénine, 14 mai 2022, . Concert du Trio Karénine

2022-05-14 – 2022-05-14 A 20h30 dans l’Auditorium de la Ferme de Villefavard. Tarifs : 17€, réduit 12€, gratuité -16 ans. Sur réservation. Ferme de Villefavard : 05 55 60 29 32 (du lundi au vendredi de 9h à 17h). Dans le cadre du Festival “Chambre de Printemps”.

Trio Karénine

Paloma Kouider, piano

Charlotte Juillard, violon

Louis Rodde, violoncelle JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

Trio pour piano et cordes. n°3 en ut mineur op 101

JOSEF SUK (1874-1935)

Élégie op. 23

FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)

Trio pour piano et cordes n°2 en ut mineur op. 66 Le Trio Karénine est l’un des ensembles le plus en vue de sa génération. Fidèles résidents de la Ferme, les trois musiciens nous livrent un programme aux accents romantiques avec les chefs-d’œuvre de la musique de chambre allemande : les trios de Brahms et Mendelssohn. Quant à l’Élégie de Suk – ancien élève de Dvořák – elle tend et détend d’oniriques textures fin de siècle à la manière d’une voix enchanteresse qui n’aurait de cesse de prononcer les mots les plus doux. Paloma Kouider joue sur le piano historique C. Bechstein de 1900. A 20h30 dans l’Auditorium de la Ferme de Villefavard. Tarifs : 17€, réduit 12€, gratuité -16 ans. Sur réservation. Ferme de Villefavard : 05 55 60 29 32 (du lundi au vendredi de 9h à 17h). dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville