Concert du Trio Jazz Asina La Ciotat, 6 juillet 2022, La Ciotat.

Concert du Trio Jazz Asina

Chapelle des Minimes Place Guibert La Ciotat Bouches-du-Rhône Place Guibert Chapelle des Minimes

2022-07-06 19:00:00 – 2022-07-06

Place Guibert Chapelle des Minimes

La Ciotat

Bouches-du-Rhône

Ce concert unique du groupe Asina Jazz Trio propose un voyage à travers le temps autour des standards jazz et bossa nova qui ont marqué le siècle dernier.

Tansy Greenlee, chanteuse franco-irlandaise à la voix douce et généreuse, accompagnée des sonorités envoûtantes et rythmées du violoncelliste Yannick Jacket et du guitariste Tiphaine Massé.

Les amateurs de jazz, swing, bossa nova et groove seront enchantés d’assister à ce magnifique concert du trio musical Asina.

contact@laciotatculture.com +33 6 09 49 03 24

Place Guibert Chapelle des Minimes La Ciotat

