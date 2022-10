Concert du Trio Escualo au Chenal Porspoder Porspoder Catégories d’évènement: Finistre

2022-11-05 19:30:00 – 2022-11-05 21:30:00

Finistre Porspoder Le Trio Escualo prend forme en 2021 lors du centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla. Le compositeur argentin qui eut le génie de sortir le tango des milongas vers les salles de concerts, a motivé ces trois musiciens à essayer d’en faire de même avec les musiques de toute l’Amérique Latine !

C’est dans une formation inhabituelle que les trois amis réunissent leur envie de jouer, de s’enivrer, de partager et de faire découvrir ce répertoire populaire. Le violon, le bandolim et la contrebasse allient leurs timbres afin de donner un son atypique et vous emmènent dans un voyage allant de l’Argentine au Mexique, en passant par le Brésil et le Venezuela.

Une seule mission sans concessions pour ces trois compagnons : faire découvrir la musique du monde d’hier et d’aujourd’hui sans barrières ni frontières, pour vous proposer une invitation au voyage pour tous les âges.

Aramis Monroy : Violon

Flavien Soyer : Bandolim 10 cordes

Aramis Monroy : Violon

Flavien Soyer : Bandolim 10 cordes

Boris Trouchaud : Contrebasse

lechenal.melon@gmail.com +33 2 98 89 54 36

