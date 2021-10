Gourdon Gourdon Gourdon, Saône-et-Loire Concert du Trio Elros Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Concert du Trio Elros Gourdon, 24 octobre 2021, Gourdon. Concert du Trio Elros 2021-10-24 – 2021-10-24 Église Notre-Dame Le Bourg

Trois solistes (flûe, alto, harpe) issus de l'Orchestre Symphonique de la Communauté Creusot Montceau. Au prgramme, musique de Claude Debussy, Erik Satie, Arnold Bax, Camille Saint-Saëns.

+33 3 85 79 80 83

Détails Catégories d’évènement: Gourdon, Saône-et-Loire Autres Lieu Gourdon Adresse Église Notre-Dame Le Bourg Ville Gourdon lieuville 46.64148#4.44649