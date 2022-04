Concert du trio de flûtes Les Syrinx Musée d’Art et d’Histoire Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Haute-Marne

Concert du trio de flûtes Les Syrinx Musée d’Art et d’Histoire, 14 mai 2022, Chaumont. Concert du trio de flûtes Les Syrinx

Musée d’Art et d’Histoire, le samedi 14 mai à 21:00

Les Syrinx, trio de flûtes Mélanie Gervasioni, Amandine Granger et Christine Maffeis Ce trio de musiciennes accomplies aux influences et sensibilités diverses vous invite à explorer les multiples facettes et reliefs sonores de la flûte (piccolo, flûte en ut, flûte alto et flûte basse). Avec en fil d’Ariane une complicité débordante et une curiosité insatiable, Les Syrinx tissent un répertoire varié et créent un kaléidoscope riche en couleurs, dynamiques et expressions. Pour cette soirée au musée vous pourrez voyager à travers les paysages sonores proposés par différents compositeurs tels que Haydn, Berthomieu, Castérède, Beefting, Cesarini ou encore Zempleni. Laissez-vous surprendre par cette ode à la flûte et à ses pouvoirs enchanteurs.

Entrée libre

Un concert au milieu des œuvres, parmi les peintures, pour découvrir toutes les facettes de la flûte (piccolo, flûte en ut, flûte alto et flûte basse) et voyager à travers des paysages sonores variés. Musée d’Art et d’Histoire Place du Palais, 52000, Chaumont, France Chaumont Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chaumont, Haute-Marne Autres Lieu Musée d'Art et d'Histoire Adresse Place du Palais, 52000, Chaumont, France Ville Chaumont lieuville Musée d'Art et d'Histoire Chaumont Departement Haute-Marne

Musée d'Art et d'Histoire Chaumont Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaumont/

Concert du trio de flûtes Les Syrinx Musée d’Art et d’Histoire 2022-05-14 was last modified: by Concert du trio de flûtes Les Syrinx Musée d’Art et d’Histoire Musée d'Art et d'Histoire 14 mai 2022 Chaumont Musée d'Art et d'Histoire Chaumont

Chaumont Haute-Marne