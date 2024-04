Concert du trio baroque Accordion Place de la Halle Givry, dimanche 14 avril 2024.

A2c Dans le cadre de la Hors saison musicale de « Pour que l’esprit vive », A2c et la municipalité de Givry accueillent des musiciens classiques de qualité… Pendant tout le week-end, l’ensemble musical jouera pour des écoles et pour des établissements accueillant des personnes âgées.

Cette année, nous accueillons le Trio baroque Accordion composé de Angel Villart, Accordéon Frédéric Martin, violoniste Jean-Christophe Hurtaud, flûtes.

Au programme des pièces de Couperin, Vivaldi, JS Bach, Haendel…

Accordion est un trio éclectique avec des musiciens venus d’horizons différents le grand violoniste Frédéric Martin qui participe activement depuis des décennies à la redécouverte de la musique baroque il fut le premier violon de l’ensemble Les Arts Florissants dirigés par William Christie.

Jean-Christophe Hurtaud, formé à l’ école de flûte à bec hollandaise a travaillé en tant que flûtiste et chanteur dans les plus grands ensembles baroques.

Angel Villart, jeune représentant de l’école française de l’accordéon classique, a réalisé des arrangements et adaptation de ces pièces des XVII° et XVIII° siècles, écrites à l’origine pour deux dessus et basse continue. Cet accordéon classique réalise la basse continue, écrite pour clavecin et violoncelle, avec souplesse énergie et virtuosité et vient éclairer le discours musical d’une manière originale. 5 5 EUR.

Place de la Halle Halle ronde

Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

