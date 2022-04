Concert du Trio Anastazör et de Louise Perret, « Paris – New York – Sofia » Le café-bouquinerie Le Conciliabulle Montlouis-sur-Loire Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Le trio de swing manouche et musiques de l’Est, accompagné par la chanteuse Louise Perret nous invitent à voyager entre trois capitales dans une cohésion sonore mariant à merveilles les répertoires : PARIS : Un choix gai et vibrant de chansons françaises parmi les plus grands noms du répertoire (Trenet, Barbara, Nougaro, Gainsbourg, etc). Rien de tel qu’un trio aux accents « swing manouche » pour donner du rebond à certaines œuvres parfois oubliées mais cependant inoubliables que Louise réinterprète comme personne. SOFIA : Les musiques de l’Est sont la deuxième identité d’Anastazör qui, au fil du temps, apprend à dompter certains rythmes venus de loin. Un savoir nécessaire à une relecture des fameux chants bulgares majestueusement remis en lumière par Louise. NEW-YORK : Quand le jazz est là… Nous ne sommes jamais loin. Cette musique habite l’ADN du trio Anastazör depuis sa création. La sensibilité à fleur de peau de Louise leur permet l’interprétation des grands succès du style où plane l’âme indestructible de l’icône Billie Holiday. En raison d’une capacité d’accueil limitée, la réservation est vivement conseillée à [cafe-bouquinerie@leconciliabulle.org](mailto:cafe-bouquinerie@leconciliabulle.org) Les artistes passeront un chapeau à l’issue du concert, merci pour eux !

Samedi 30 avril à 20h30 : Spectacle du Trio Anastazör, accompagné par la chanteuse Louise Perret : « PARIS-SOFIA-NEW YORK » Le café-bouquinerie Le Conciliabulle 8 rue Jean-Jacques Rousseau 37270 Montlouis sur Loire

