Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre Cher, Mehun-sur-Yèvre Concert du Téléthon Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre Catégories d’évènement: Cher

Mehun-sur-Yèvre

Concert du Téléthon Mehun-sur-Yèvre, 4 décembre 2021, Mehun-sur-Yèvre. Concert du Téléthon Mehun-sur-Yèvre

2021-12-04 20:00:00 – 2021-12-04

Mehun-sur-Yèvre Cher Mehun-sur-Yèvre Concert proposé par l’orchestre d’initiation et les formations musicales de l’école de musique au profit du Téléthon +33 2 48 57 27 73 otmehun

Mehun-sur-Yèvre

dernière mise à jour : 2021-11-17 par BIT MEHUN SUR YEVRE

Détails Catégories d’évènement: Cher, Mehun-sur-Yèvre Autres Lieu Mehun-sur-Yèvre Adresse Ville Mehun-sur-Yèvre lieuville Mehun-sur-Yèvre