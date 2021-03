Jerusalem Institut français de Jérusalem - Romain Gary Jerusalem Concert du Tel Aviv Saxophone Quartet Institut français de Jérusalem – Romain Gary Jerusalem Catégorie d’évènement: Jerusalem

Depuis 2005, le quatuor développe un répertoire de saxophone contemporain sur les scènes de musique classiques de la région. Les quatre musiciens comptent parmi les meilleurs représentants de l’instrument, à Jérusalem et à Tel Aviv : **Maayan James** (saxophone soprano), **Gan Lev** (saxophone tenor), **Yanir Ritter** (saxophone baryton) **Ziv Slama** (saxophone alto). ### Au programme du concert : **Ludwig van Beethoven** Chant sacré d’action de grâce d’un convalescent à la Divinité arr. Yanir Ritter 3e mouvement du quatuor à cordes n° 15 **Pierre Vellones** Les Dauphins pour quatuor de saxophone **Alfred Desenclos** Quatuor I – Allegro non troppo II – Calmo III – Poco largo, ma risoluto [Plus d’information](https://www.ifjerusalem-romaingary.org/concert-tel-aviv-saxophone-quartet-21-03-2021/)

En ligne, gratuit

L’Institut français de Jérusalem – antenne Romain Gary a le plaisir d’inviter le Tel Aviv Saxophone Quartet pour un concert exceptionnel. Institut français de Jérusalem – Romain Gary Kikar Safra 9, Jérusalem Jerusalem

