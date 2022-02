Concert du Secours Populaire Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Pauillac

Concert du Secours Populaire Pauillac, 26 février 2022, Pauillac. Concert du Secours Populaire Salle des Fêtes 23 rue Edouard de Pontet Pauillac

2022-02-26 19:00:00 – 2022-02-26 Salle des Fêtes 23 rue Edouard de Pontet

Pauillac Gironde 6 EUR Le comité de Pauillac organise son concert annuel dans la salle des fêtes. Les bénévoles de l’association mettront en vente les billets Don’Actions devant les grandes surfaces et sur la place du marché le jour même. Ces billets feront office de billets d’entrée au concert, ainsi que de billets de tombola pour 3 tirages.

Buvette et douceurs sucrées sur place.

+33 5 56 59 16 23

Salle des Fêtes 23 rue Edouard de Pontet Pauillac

