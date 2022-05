CONCERT DU RETINETHON – LES RESONANCES

CONCERT DU RETINETHON – LES RESONANCES, 14 mai 2022, . CONCERT DU RETINETHON – LES RESONANCES

2022-05-14 – 2022-05-14 Sous la direction d’Olivier Vaissette, l’ensemble instrumental Les Résonances vous propose un concert en hommage à Camille Saint-Saëns, Hector Berlioz, Mel Bonis et Gabriel Fauré.

Ce concert caritatif est organisé par le Club Rotary Béziers Sud au profit de la recherche médicale.

À la fin de représentation, un cocktail sera offert.

Réservation dans nos bureaux d'informations touristiques, en ligne ou par téléphone.

