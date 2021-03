Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Gard, Méjannes-le-Clap CONCERT DU RENOUVEAU Méjannes-le-Clap Catégories d’évènement: Gard

Méjannes-le-Clap

CONCERT DU RENOUVEAU, 23 mai 2021-23 mai 2021, Méjannes-le-Clap. CONCERT DU RENOUVEAU 2021-05-23 – 2021-05-23 Salle des Fêtes Place de la Chapelle

Méjannes-le-Clap Gard Venez participer au Concert du Renouveau le dimanche 23 mai à 18h30 dans la Salle des verriers (Salle des Fêtes).Avec Nathalie Chatelain (harpe) et Michel Tirabosco (flûte de pan). Participation libre (au chapeau) Venez participer au Concert du Renouveau le dimanche 23 mai à 18h30 dans la Salle des verriers (Salle des Fêtes).Avec Nathalie Chatelain (harpe) et Michel Tirabosco (flûte de pan). Participation libre (au chapeau) Droits libres

Détails Catégories d’évènement: Gard, Méjannes-le-Clap Autres Lieu Méjannes-le-Clap Adresse Salle des Fêtes Place de la Chapelle Ville Méjannes-le-Clap