Concert du rappeur Sticky Snake, 18 mars 2023, Plougonven

Finistère Le Brestois Sticky Snake est rappeur depuis plus de 20 ans, après avoir officié dans l’Alerte rouge, il se retrouve désormais en solo.

À l’aide d’un financement participatif, il sort ses « Chants de mines » lancés lors du confinement, où il raconte son quartier de la place Guérin, ses rires, ses larmes, ses rêves et ses désillusions.

Le rappeur, ex-ingénieur du son à Radio France, reconverti en électricien, raconte toute une histoire à travers ses morceaux.

Sticky Snake a très tôt été éduqué au rap « à l’ancienne », celui des revendications sociales où le fond prédomine sur la forme. Un rap à base de samples et de scratch, garanti sans vocodeur !

Restauration sur place. http://www.penkaled.lekermeur.org/ Plougonven

