Concert du Quatuor Virtuosa « A l’Heure Espagnole » Martel, 26 juin 2021-26 juin 2021, Martel. Concert du Quatuor Virtuosa « A l’Heure Espagnole » 2021-06-26 18:00:00 – 2021-06-26 Manoir de Besse Lieu-dit Besse

Martel Lot Organisé par l’Association Désir de Livres.

Musiques de Albeniz, Granados et de Falla et lecture de textes de Federico Garcia Lorca. +33 6 15 78 42 96 Organisé par l’Association Désir de Livres.

