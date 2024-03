Concert du Quatuor Varese La Roque-d’Anthéron, samedi 24 août 2024.

Concert du Quatuor Varese La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Concert donné dans le cadre du Festival de Quatuors du Luberon

Concert du Quatuor VARESE

W. A. Mozart quatuor K 387 / J. Montgomery Strum

W. Brahms quintette avec clarinette op. 115 avec le clarinettiste Carjez Gerretsen

Héritier des grands maîtres de sa discipline et fort de son expérience de la scène, le Quatuor Varèse a acquis une véritable reconnaissance par-delà les frontières en se distinguant dans les plus grands concours internationaux de quatuor à cordes. Les quatre musiciens Français se produisent sur de nombreuses scènes en France et à l’étranger. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24 18:30:00

fin : 2024-08-24

Abbaye de Silvacane

La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Concert du Quatuor Varese La Roque-d’Anthéron a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron