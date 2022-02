Concert du quatuor “Sacré” Samonac Samonac Catégories d’évènement: Gironde

Samonac Gironde Samonac Mata-Malam vous convie à célébrer la journée de lutte pour les Droits des Femmes, autour de textes inspirants et suivis d’un concert inédit de “Sacré”, dans la salle de L’INDUCTION au QG de Mata-Malam!

