Concert du Quatuor Quoi Paray-le-Monial, 30 avril 2022, Paray-le-Monial.

Concert du Quatuor Quoi Paray-le-Monial

2022-04-30 – 2022-04-30

Paray-le-Monial Saône-et-Loire Paray-le-Monial

10 10 EUR Quoi-tuor à vents. Christelle Chazeau, saxophone baryton, Cornélia Moroso, flûte traversière, Elodie Renard, hautbois, Loïc Royer, clarinette.

Jouer une œuvre musicale c’est la défendre, croire en sa dimension et chercher à la faire vivre au public.

C’est dans cet esprit que le quatuor Quoi propose un programme large et éclectique allant du contemporain au jazz, de la musique classique au chant, du tango aux musiques traditionnelles de tout pays… dont la totalité des pièces a été arrangée pour leur formation.

Ce Quoi-tuor à vents gai, vivant apporte de nouveaux plaisirs auditifs et révèle toute la palette sonore des instruments ainsi que l’étendue des compétences des artistes.

concertdurotary@gmail.com https://www.tourisme-paraylemonial.fr/agenda

Quoi-tuor à vents. Christelle Chazeau, saxophone baryton, Cornélia Moroso, flûte traversière, Elodie Renard, hautbois, Loïc Royer, clarinette.

Jouer une œuvre musicale c’est la défendre, croire en sa dimension et chercher à la faire vivre au public.

C’est dans cet esprit que le quatuor Quoi propose un programme large et éclectique allant du contemporain au jazz, de la musique classique au chant, du tango aux musiques traditionnelles de tout pays… dont la totalité des pièces a été arrangée pour leur formation.

Ce Quoi-tuor à vents gai, vivant apporte de nouveaux plaisirs auditifs et révèle toute la palette sonore des instruments ainsi que l’étendue des compétences des artistes.

Paray-le-Monial

dernière mise à jour : 2022-03-12 par