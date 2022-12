Concert du quatuor Pyrgos Tréguidel Tréguidel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Concert du quatuor Pyrgos
Chapelle de Pabu
Tréguidel
Côtes-d'Armor

2022-12-18 16:30:00 – 2022-12-18 18:00:00

Côtes-d’Armor Les Amis de la chapelle de Pabu vous invitent à venir assister à un spectacle visuel et sonore. Ils sont une famille de quatre musiciens, Anne-Laure, Michèle, Pascaline et Patrice Latour : le Quatuor Pyrgos, un des rares ensembles de cloches à main existant en France. Le groupe a été fondé en 1999. Patrice Latour est également le carillonneur titulaire du carillon de Rouen. Cet ensemble se produit dans de nombreuses régions françaises. Ce concert original, avec pour seul instrument des clochettes à main, offre des œuvres variées allant de la musique classique, des titres de films ou encore des chansons populaires. Libre participation au chapeau. Les bénéfices de la vente de riz au lait et de gâteaux serviront à l’entretien de la chapelle. http://quatuorpyrgos.jimdofree.com/ Tréguidel

