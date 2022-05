Concert du Quatuor Ponticelli, 23 juillet 2022, .

Concert du Quatuor Ponticelli

2022-07-23 – 2022-07-23

Le quatuor à cordes Ponticelli est un quatuor à cordes composé de musiciens amateurs finistériens : François Silcher (1er violon), Fabienne Barbé-Guérin (2e violon), Yannick Tifé (alto) et Sylvie Bougouin (violoncelle). Les quatre musiciens pratiquent la musique ensemble depuis une dizaine d’années sous différentes formes : quatuor, orchestre de chambre. Ce quatuor, qui travaille au sein de la classe de musique de chambre du conservatoire de Quimper avec Pierre-Yves Courtis, se produit plusieurs fois par an dans les chapelles ou lors de rencontres musicales et partage sa passion avec son public. Retrouvez ce quatuor pour un concert classique à la Chapelle Saint-Antoine de Plouezoc’h. Participation au chapeau.

+33 2 98 67 25 02 http://www.plouezoch.fr/actualites/evenements-expositions

