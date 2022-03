Concert du Quatuor Passion Coco Jardin Camifolia, 5 juin 2022, Chemillé-en-Anjou.

Concert du Quatuor Passion Coco

Jardin Camifolia, le dimanche 5 juin à 16:00

Le quatuor Passion coco allie ses influences et compose une musique inédite où les rythmes traditionnels Colombiens et plus largement tropicaux, fusionnent, à grand coup de pédales d’effet, avec des gammes Africaines, des riffs de rock psychédélique, des ambiances dignes d’un western spaghetti…Le tout raconté en Espagnol par des voix suaves. On ne perd jamais les racines Sud-américaines grâce au cuatro Vénézuélien, aux percussions et aux chants en espagnol, auxquelles viennent s’incorporer, d’abord la basse et la guitare, des références diverses emprunt aux musiques actuelles.

Inclus dans le billet d’entrée

Mélange savoureux, tropical et psychédélique

Jardin Camifolia 11 rue de l’Arzillé 49120 Chemillé Chemillé-en-Anjou Chemillé Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:10:00