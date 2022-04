Concert du Quatuor Opus 29 Trégarantec, 4 juin 2022, Trégarantec.

Concert du Quatuor Opus 29 Eglise St Théarnec 22 Kerilis Vian Trégarantec

2022-06-04 – 2022-06-04 Eglise St Théarnec 22 Kerilis Vian

Trégarantec Finistère Trégarantec

Comme l’année passée, le Quatuor Opus 29 composé de Jean Philippe Brun (premier violon), Cyril Quémeras (second violon), Cécile Maudire (alto) et Ruth Boranian (violoncelle) nous feront vivre une soirée exceptionnelle en nous faisant vibrer au travers des œuvres de Beethoven (quatuor Opus 18 n°4), de Mozart (quatuor en sol majeur KW 387, “Le Printemps”) et de Schubert (le quatuor opus 29 “Rosamunde”).

Réservation conseillée par mail : tyjournal.tregarantec@gmail.com

Eglise St Théarnec 22 Kerilis Vian Trégarantec

