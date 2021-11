Pauillac Pauillac Gironde, Pauillac Concert du Quatuor Modigliani Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Pauillac Gironde 5 EUR Le quatuor Modigliani vous interprète l’intégrale des quatuors de Schubert dans le magnifique décor du Château Lafite-Rotschild.

Un verre de dégustation sera offert par le château Lafite-Rotschild en préambule du concert.

Pour ceux qui le souhaitent, un trajet en bus au départ de Bordeaux (2 allée de Tourny) est prévu à 17h00. Retour à l'issue de la représentation.

