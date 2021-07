Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche, Orne Concert du Quatuor Mirages Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche

Orne

Concert du Quatuor Mirages Belforêt-en-Perche, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Belforêt-en-Perche. Concert du Quatuor Mirages 2021-07-23 20:00:00 – 2021-07-23 Serigny Dans la cour du Chateau du Tertre

Belforêt-en-Perche Orne Joseph Haydn : Quatuor « Les Quintes » op 76 n°2 (1797)

Franz Schubert : Quatuor n°14 « La jeune fille et la mort » D.810 (1824)

QUATUOR MIRAGES –

