Hôtel de Massa, le samedi 3 juillet à 17:00

Au cœur des jardins de l’Hôtel de Massa, hôtel particulier du XVIIIème siècle installé rue du Faubourg Saint-Jacques, le Quatuor Impact propose un temps de création musicale acoustique. Il nous invite à découvrir _Forest Gazing_, la création pour birbyne et Quatuor à cordes en cinq mouvements de Carol Robinson, composée pour elle et le Quatuor Impact. Clarinettiste et compositrice, Carol joue de ce magnifique instrument traditionnel lituanien méconnu, qu’elle entend faire connaître en composant un répertoire dédié. Elle a également composé un solo pour le birbyne, qu’elle jouera à l’occasion de Jardins ouverts. Après l’interprétation d’une composition de Garth Knox, _Satellites_, pour Quatuor à cordes, les cinq musiciennes nous inviteront à un voyage musical improvisé, à partir des lieux, du jardin, de la faune environnante mais également des personnes présentes dans le public.

Accès gratuit, dans la limite des places disponibles et dans le respect de règles sanitaire en vigueur

Concert de création du Quatuor Impact dans les jardins de l'Hôtel de Massa Hôtel de Massa 38 rue du faubourg Saint-Jacques 75014 Paris

2021-07-03T17:00:00 2021-07-03T18:00:00

