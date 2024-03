Concert du quatuor de cuivres de l’orchestre d’harmonie de la Musique des gardiens de la paix Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris, jeudi 6 juin 2024.

Le jeudi 06 juin 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Cet été, la Bibliothèque historique accueille une nouvelle fois l’orchestre de cuivre de la musique des gardiens de la paix, qui célèbre cette fois-ci la musique des années 1920, période à l’honneur toute cette saison à la Bibliothèque Historique.

Créée en 1929, la Musique des gardiens de la paix est l’ensemble

musical officiel de la Préfecture de Police. Constituée d’un orchestre

d’harmonie et d’une batterie fanfare, la Musique des gardiens de la paix assure

les cérémonies officielles et protocolaires pour son institution, mais

également pour la Ville de Paris. Elle intervient aussi dans les écoles

parisiennes et des départements du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis et des

Hauts-de-Seine pour des séances de sensibilisation sur les valeurs de la

République à travers la musique et le métier de musicien à la Préfecture de

Police. Elle donne de nombreux concerts tout au long de l’année dans diverses

institutions.

Selon la programmation musicale, la Musique des gardiens de

la paix propose de petites formations instrumentales, comme le quatuor de

cuivres de l’orchestre d’harmonie.

Dans le cadre de l’exposition « Paris 1924 » de la bibliothèque Historique et de la bibliothèque Forney, le quatuor de cuivres vous propose un programme autour de la musique à

Paris dans les années 1920 et vous invite, notamment, à (re)découvrir la pièce

du compositeur François Popy : « Les Jeux Olympiques ».

Programme (susceptible d’évoluer)

– Les Jeux Olympiques (marche) de François Popy

– Four Pictures (1,2,3) de Jérôme Naulais

Ländliche Skizzen (4 mouvements) de Stephan Rabe

– Irish Tunes (1,2,5) de Bertrand Moren

– Marche des marionettes de Charles Gounod

– Unter Donner und Blitz de Johann Strauss

– Pops de Chris Hazell

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004

Contact : +33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/

Crédits Préfecture de Police