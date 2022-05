Concert du quatuor à cordes “Gabriëlé” à la Maison du Berger La Geneytouse La Geneytouse Catégories d’évènement: Haute-Vienne

LA GENEYTOUSE

Concert du quatuor à cordes “Gabriëlé” à la Maison du Berger La Geneytouse, 15 mai 2022, La Geneytouse. Concert du quatuor à cordes “Gabriëlé” à la Maison du Berger La Geneytouse

2022-05-15 – 2022-05-15

La Geneytouse Haute-Vienne La Geneytouse Rdv à 15h30 à la Maison du Berger. Libre participation au chapeau. Réservation conseillée. Rens. 05 55 09 73 79 ou emfdsp@gmail.com En collaboration avec le CNSM de Paris, concert du quatuor à cordes Gabriëlé.

Quatre musiciennes ont comme projet de résidence l’enregistrement filmé du quatuor N° 1 de Joseph Haydn, et de l’opus 132 de Beethoven.

Cette formation déjà lauréate de plusieurs concours, a été sélectionnée dans le programme Erasmus +, visant à renforcer les compétences entreprenariales des musiciens. Rdv à 15h30 à la Maison du Berger. Libre participation au chapeau. Réservation conseillée. Rens. 05 55 09 73 79 ou emfdsp@gmail.com La Geneytouse

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, LA GENEYTOUSE Autres Lieu La Geneytouse Adresse Ville La Geneytouse lieuville La Geneytouse

La Geneytouse La Geneytouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-geneytouse/

Concert du quatuor à cordes “Gabriëlé” à la Maison du Berger La Geneytouse 2022-05-15 was last modified: by Concert du quatuor à cordes “Gabriëlé” à la Maison du Berger La Geneytouse La Geneytouse 15 mai 2022

La Geneytouse