Concert du quartet Shadows and Light Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Catégories d’Évènement: Belleville-sur-Loire

Cher

Concert du quartet Shadows and Light, 15 mars 2023, Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire. Concert du quartet Shadows and Light Belleville-sur-Loire Cher

2023-03-15 20:00:00 – 2023-03-15 Belleville-sur-Loire

Cher Belleville-sur-Loire En partenariat avec 11 bibliothèques du Cher, la Médiathèque de Belleville sur Loire met à l’honneur la musique et organise un concert Quartet Shadows and Light – Hommage à Joni Mitchell

Concert gratuit Concert du quartet Shadows and Light « Hommage à Joni Mitchell »

Concert gratuit +33 2 48 54 13 10 ©Médiathèque de Belleville sur Loire

Belleville-sur-Loire

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Belleville-sur-Loire, Cher Autres Lieu Belleville-sur-Loire Adresse Belleville-sur-Loire Cher Ville Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire lieuville Belleville-sur-Loire Departement Cher

Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belleville-sur-loire belleville-sur-loire/

Concert du quartet Shadows and Light 2023-03-15 was last modified: by Concert du quartet Shadows and Light Belleville-sur-Loire 15 mars 2023 Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire, Cher cher

Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Cher