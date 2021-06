Concert du Quartet Masson / Charcellay (Jazz) à Autheuil-en-Valois Autheuil-en-Valois, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Autheuil-en-Valois.

Concert du Quartet Masson / Charcellay (Jazz) à Autheuil-en-Valois 2021-07-24 – 2021-07-24

Autheuil-en-Valois Oise Autheuil-en-Valois

Pour sa première édition du festival Un été dans le Valois, la CCPV vous donne rendez-vous lors de pas moins de 12 dates de représentations répartis sur les week-ends des mois de juillet et août. Des spectacles entièrement gratuits et ouverts à tous. Les spectacles, théâtre, musique, contes, seront jouer aux quatre coins du territoire du Valois en extérieur. Des moments de découvertes artistiques, pour petits et grands, où il fait bon se retrouver (toujours dans le respect des gestes barrières).

Rendez-vous le Samedi 24 juillet à 18h à Autheuil-en-Valois – Place de l’église, pour un concert du Quartet Masson / Charcellay (Jazz)

Infos pratiques au 03 44 88 05 09

Ou sur le site internet : https://www.cc-paysdevalois.fr/festival-un-ete-dans-le-valois/?fbclid=IwAR3kEfRSz9RRzoJGT5VX7GmRFJF5dAi_HeHtb9ZvrjPPPDsb8NoBxnjttg0

Festival gratuit. Ouvert à tous.

Spectacles organisés dans le respect des règles sanitaires.

Pour sa première édition du festival Un été dans le Valois, la CCPV vous donne rendez-vous lors de pas moins de 12 dates de représentations répartis sur les week-ends des mois de juillet et août. Des spectacles entièrement gratuits et ouverts à tous. Les spectacles, théâtre, musique, contes, seront jouer aux quatre coins du territoire du Valois en extérieur. Des moments de découvertes artistiques, pour petits et grands, où il fait bon se retrouver (toujours dans le respect des gestes barrières).

Rendez-vous le Samedi 24 juillet à 18h à Autheuil-en-Valois – Place de l’église, pour un concert du Quartet Masson / Charcellay (Jazz)

Infos pratiques au 03 44 88 05 09

Ou sur le site internet : https://www.cc-paysdevalois.fr/festival-un-ete-dans-le-valois/?fbclid=IwAR3kEfRSz9RRzoJGT5VX7GmRFJF5dAi_HeHtb9ZvrjPPPDsb8NoBxnjttg0

Festival gratuit. Ouvert à tous.

Spectacles organisés dans le respect des règles sanitaires.